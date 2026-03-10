Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik ilişkilerini sonlandırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan "İnci Taneleri" dizisindeki Dilber karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan oyuncu Hazar Ergüçlü, özel hayatında yeni bir döneme girdi. Ergüçlü, bir süredir birliktelik yaşadığı müzik yapımcısı, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik ile yollarını ayırma kararı aldı.





SOSYAL MEDYA HAMLESİ AYRILIĞI DOĞRULADI



İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin ayrılık haberi, sosyal medyadaki hamleleriyle netlik kazandı. Hazar Ergüçlü, Efe Çelik ile olan fotoğraflarını Instagram profilinden kaldırırken, taraflar birbirini takip etmeyi de bıraktı. Çifte yakın kaynaklar, ilişkinin herhangi bir gerginlik yaşanmadan, karşılıklı saygı çerçevesinde sona erdiğini ve ikilinin arkadaş kalmayı tercih ettiğini belirtiyor.





"HİÇBİR ŞEYE HEVESİM KALMADI"



Özel hayatındaki bu değişikliğin yanı sıra Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda ruhsal dünyasına dair dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Son dönemde bir tür içsel durgunluk ve motivasyon kaybı yaşadığını ifade eden oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



“Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor, hiç hevesim yok. Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı.”





