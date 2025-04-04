Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı: İşte ilk kareler...
Survivor şampiyonlarından Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı.
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Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performans sonucunda adını şampiyonlar arasına yazdıran Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Tasarımcı Pırıl Atasev ile olan ilişkisini resmiyete taşıyan Hilmi Cem, geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nişanlandı.
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Paylaşımlarla bu anları takipçileriyle paylaştılar.
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İşte nişandan kareler...