Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı: İşte ilk kareler...

Survivor şampiyonlarından Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı: İşte ilk kareler... - Resim : 1

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performans sonucunda adını şampiyonlar arasına yazdıran Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı: İşte ilk kareler... - Resim : 2

Tasarımcı Pırıl Atasev ile olan ilişkisini resmiyete taşıyan Hilmi Cem, geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nişanlandı. 

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Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı: İşte ilk kareler... - Resim : 3

Paylaşımlarla bu anları takipçileriyle paylaştılar.

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Hilmi Cem ve Pırıl Atasev nişanlandı: İşte ilk kareler... - Resim : 4

İşte nişandan kareler...