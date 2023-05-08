İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay'ın kalpli paylaşımı kafaları karıştırdı!

2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hakkında sık sık aşk iddiası ortaya atılıyor. İkili söylentileri yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları alevlendiriyor. Çelikkol'un paylaştığı son fotoğraf yine akıllarda soru işareti bıraktı.

İDDİALARI YALANLIYORLAR

Daha önce iki projede rol arkadaşı olan Akalay ve Çelikkol'un sık sık birlikte tatile çıkması aşk söylentilerine de beraberinde getiriyor. İkili bu iddiaları yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla akıllarda soru işareti bırakıyor.

BİRLİKTE OLAN FOTOĞRAFA KALP EMOJİSİ KOYDU

İbrahim Çelikkol, önceki gün Akalay ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına siyah kalp emojisi koydu. İkilinin bu fotoğrafı 'Arkadaşlık aşka dönüşür mü?' sorusuna da yine beraberinde getirdi.