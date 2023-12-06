İbrahim Çelikkol ve eski eşi Mihre Mutlu oğulları Ali’nin 4. yaş gününü kutladı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Bu evliliğinden Ali adında bir oğlu olan Çelikkol, boşanmanın ardından yemek kitapları yazarı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu oğulları Ali’nin 4. yaşını kutlamak için bir araya geldi.

"Seninle geçen dolu dolu 4 sene"

Oğulları Alinin doğum gününde çekilen kareleri Mihre Mutlu Instagram hesabından paylaştı. Mutlu paylaşıma "Seninle geçen dolu dolu 4 sene. Çok iyiydi, hep iyiydi. İyi ki varsın dostum, ortağım, oğlum, güzelim veee iyi ki doğdun! Lucky 4" notunu düştü.