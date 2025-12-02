İç kanama geçiren Murat Cemcir'in son sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Murat Cemcir, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

İç kanama geçiren oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

"BUGÜN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK"

CNN TÜRK canlı yayınında muhabir Emel Telli, Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Telli, şu ifadeleri kullandı:

''49 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak bizim bulunduğumuz bu noktaya Maslak'taki özel bir hastaneye getirildi. İlk getirilir getirilmez durumu ağırdı, yoğun bakıma alındı. Peki, ne oldu, ne tarz belirtiler verdi de bu noktaya geldi. Evinde rahatsızlandığını söyledik ve ambulansla bu özel hastaneye getirildi. İlk etapta acil serviste tedaviye alındı. Doktorlar tarafından iç kanama geçirildiği tespit edildi. Hemen apar topar yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 4-5 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Henüz hastaneden bir açıklama yok ama yakın çevresinden aldığımız bilgiler neticesinde söylüyoruz. Dün de menajeri sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre iç kanama geçirdiği, tedavinin devam ettiğini ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini öğrenildi. Bugün için de yoğun bakımdan çıkıp normal serviste tedavisinin devam edeceği söylendi. Henüz doktorlardan bize gelen bir açıklama yok.''

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976, Tokat doğumludur. Gürcü kökenli olduğu bilinir. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgilenmektedir.

MURAT CEMCİR NERELİ?

Başarılı oyuncu, Tokat doğumlu olsada Gürcü kökenlidir.

MURAT CEMCİR KAÇ YAŞINDA?

Tokat Niksar'da doğan oyuncu 47 yaşındadır.

MURAT CEMCİR HANGİ ÜNIVERSİTE MEZUNU?

Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur.

MURAT CEMCİR EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncunun bekar olduğu biliniyor.