Icardi ve China Suarez'den romantik poz

Mauro Icardi ve China Suarez'in aşkları tam gaz sürüyor! Gözde çift, Instagram'dan paylaştıkları yeni romantik fotoğraflarla hayranlarının beğenisini topladı.

Icardi ve China Suarez'den romantik poz

 Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan ayrılan futbolcu Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

10 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Skandal olaylarıyla gündemden düşmeyen çift Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi boşandı. Icardi ve China Suarez'den romantik poz - Resim : 1

32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ POZ

Ünlü çift, yeni romantik pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.Icardi ve China Suarez'den romantik poz - Resim : 2

 