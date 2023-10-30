Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını açıkladı: Lösemiyim...

Hastalığını ilk başlarda gizlediğini belirten Wanda Nara, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum" ifadelerini kullandı.

Lösemi olduğunu haberleştiren Jorge Lanata'yla ilgili gelen soruya Wanda Nara şu cevabı verdi:

"HASTALIĞIN SEYRİNE GÖRE DEĞİŞEN TEDAVİ GÖRÜYORUM"

"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu özel kalmasını tercih ederdim ama anlıyorum. Lanata'yı şikayet etmemeye karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi."