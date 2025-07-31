Icardi'nin sevgilisi China Suarez çocuklarına kavuştu

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, yeni bir aşka adım attığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu. Icardi, sevgilisi China Suárez ile aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Skandal olaylarla sıkça gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti boşandı. 10 yıllık evliliklerinde yaşadıkları sorunlar sonucunda, mahkeme çiftin resmi olarak ayrılmasına karar verdi.

ÜNLÜ MODEL VE ICARDI AŞK YAŞIYOR

Şu sıralar ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi China Suárez'in ilişkisi devam ediyor.

Arjantinli oyuncu China Suárez, eski eşi Benjamin Vicuña’nın yedi yaşındaki kızı Magnolia ve beş yaşındaki oğlu Amancio’nun yurt dışı çıkış iznini son anda iptal etmişti.

MUTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Suárez, eşinin izin vermesinin ardından çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuklarıyla İstanbul'u gezdikten sonra eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı.