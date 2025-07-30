İlayda Alişan'dan Oğulcan Engin paylaşımı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir ünlü oyuncu İlayda Alişan ile aşk yaşıyor. Şimdilerde sevgilisiyle tatilde olan Alişan, sosyal medya hesabından aşkını haykırdığı romantik bir paylaşım yaptı.
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Instagram hesaplarından sıkça aşklarını paylaşan çift, paylaştıkları pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor. İkili geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin 2. yılını kutladı.
"DÜNYAM"
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından romantik paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Alişan son olarak sevgilisiyle romantik bir karesini yayınlayan "Dünyam" notunu düştü.