İlayda Alişan'dan Oğulcan Engin paylaşımı

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Instagram hesaplarından sıkça aşklarını paylaşan çift, paylaştıkları pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor. İkili geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin 2. yılını kutladı.

"DÜNYAM"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından romantik paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Alişan son olarak sevgilisiyle romantik bir karesini yayınlayan "Dünyam" notunu düştü.