İlker Aksum'un minik kızı Lila denizle tanıştı! Sevimli halleri beğeni topladı

Son olarak "Siyah Kalp" dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile dünya evine girmişti. Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan Aksum çifti, kızları Lila'yı kucaklarına almıştı.

Aksum Ailesi, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Çift, bu keyifli tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Kızları Lila'yı denizle tanıştıran çift, minik Lila'nın sevimli hallerini gösteren yeni bir video yayınladı.

Videosuyla dikkat çeken minik Lila'ya birçok güzel yorum yapıldı. En çok dikkat çeken detaylardan biri ise Lila'nın babası İlker Aksum'a olan benzerliği oldu. Aile, Bodrum tatilinin tadını çıkarırken, Lila'nın büyüme anlarını da hayranlarıyla paylaşmaktan geri kalmıyor.