İngiliz şarkıcı Jessie J kansere yakalandığı duyurdu

İngiliz pop şarkıcısı Jessie J, 3 Haziran 2025'te Instagram üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla erken evre meme kanserine yakalandığını açıkladı. 37 yaşındaki sanatçı, tanının Nisan ayında çıkan "No Secrets" adlı şarkısının yayınlanmasından hemen önce konulduğunu ve o zamandan beri çeşitli testlerden geçtiğini belirtti.

Jessie J, 15 Haziran'da Londra'daki Summertime Ball etkinliğinde sahne aldıktan sonra ameliyat olmak üzere kısa bir süreliğine sahnelerden uzaklaşacağını söyledi.

Şarkıcı, ciddi sağlık durumuna rağmen mizahını koruyarak, bu süreci "dramatik bir meme estetiği" olarak nitelendirdi ve "büyük göğüsler ve yeni müziklerle geri döneceğim" şeklinde espri yaptı. Ayrıca, bu deneyimi paylaşmanın hem kendisi hem de benzer durumlarla karşılaşan diğer insanlar için iyileştirici olabileceğini vurguladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jessie J (@jessiej)'in paylaştığı bir gönderi

Jessie J, geçmişte de sağlık sorunları hakkında açık olmuştu; 2021'de düşük yapmış, Ménière hastalığı ile mücadelesini takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcının, Chanan Safir Colman ile birlikteliğinden iki çocuğu var.

Hayranları ve meslektaşları, Jessie J'ye sosyal medya üzerinden destek mesajları göndererek moral vermeye çalıştı. Sanatçı, bu desteğin kendisi için çok değerli olduğunu ve bu süreçte duygusal olarak zorlandığını ifade etti.