İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un restoran açacağı iddia edildi

Son yıllarda yaptığı arazi yatırımları ile dikkat çeken oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, şimdi de İstanbul’da restoran açacağı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un restoran açacağı iddia edildi - Resim : 1

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Çift oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucağına aldı. 

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İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un restoran açacağı iddia edildi - Resim : 2

Ünlü oyuncu son aylarda ise yeni atılımlarıyla gündeme geliyor. Tatlıtuğ, ekim ayında eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte kendi şarap markasını çıkarmak için hazırlıklara başlamıştı. 

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İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un restoran açacağı iddia edildi - Resim : 3

İngiltere'de üç ay boyunca aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ, girişimlerine yenisini eklemeye kararlı. 

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İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un restoran açacağı iddia edildi - Resim : 4

Akşam’ın haberine göre Göktürk’te restoran açmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yle birlikte bu eğitim için Londra’ya gitti.