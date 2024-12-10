İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un restoran açacağı iddia edildi
Son yıllarda yaptığı arazi yatırımları ile dikkat çeken oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, şimdi de İstanbul’da restoran açacağı iddia edildi.
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Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Çift oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucağına aldı.
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Ünlü oyuncu son aylarda ise yeni atılımlarıyla gündeme geliyor. Tatlıtuğ, ekim ayında eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte kendi şarap markasını çıkarmak için hazırlıklara başlamıştı.
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İngiltere'de üç ay boyunca aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ, girişimlerine yenisini eklemeye kararlı.
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Akşam’ın haberine göre Göktürk’te restoran açmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yle birlikte bu eğitim için Londra’ya gitti.