İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den güzel haber! İtalya'da evlendiler

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Uzun zamandır birlikte olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir evlendi. Mutlu haberi sosyal medyadan paylaştılar...

ROMA'DA SÜRPRİZ NİKAH

Düğün hazırlıklarını tamamlayan Yazıcı ile Beydemir'den güzel haber geldi. İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, nikâh töreninde; straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih ederken Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İpek Filiz Yazıcı (@ipekkyazici)'in paylaştığı bir gönderi

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrikler' mesajları yazıldı. Kaan Urgancıoğlu, Mabel Matiz, Bade İşçil , Rojda Demirer gibi ünlü isimler de çifti tebrik etti.

'MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞMANIN ZAMANI GELDİ'

Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düşmüştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.

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