Sürpriz evlilik teklifi! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı evleniyor

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

EVLENİYORLAR

Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İpek Filiz Yazıcı (@ipekkyazici)'in paylaştığı bir gönderi

"ERKEN EVLENİLMELİ, BERABER BÜYÜMELİ"

Öte yandan 20 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Google’da hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, “Küçüklüğümden beri evli, mutlu ve çocuklu olmayı isteyen biriydim. Evcilik çok oynardım. 30 yaşına kadar gitmemeli, daha erken evlenilmeli. Beraber büyümeli” diye konuşmuştu.