İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi

İrem Derici ile eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın birlikteliği uzun ömürlü olmamıştı. Aşk oldu pozlar veren ikili, geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini noktalamıştı. Ünlü şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı.

TAZE AŞIKLAR EL ELE

Ünlü popçunun, ayrılığın ardından Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftten ilk kez el ele fotoğraf geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcının, Intagran hesabından yaptığı paylaşımda en dikkat çeken detay yeni sevgilisiyle el ele pozu oldu.

Fotoğrafçı Gökhan Fırat da Derici'nin paylaşımına kendi sosyal medya hesabında kalp emojisiyle birlikte yer verdi.

"YAZLARINA, KIŞLARINA TALİBİM"

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.