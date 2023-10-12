İrem Derici: Üç gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Harbiye konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Harcama kısmında 3 milyonu geçtik"

İrem Derici "Elimizden geleni yaptık, çalıştık, kazasız belasız bugünü güzel bir şekilde geçiririz umarım. Sabahtan beri çok aksilik oldu, dekor vs tekrar düzenledik onlarla uğraşıyorum. Harcama kısmında 3 milyonu geçtik galiba, ipin ucu kaçtı bende, ben bir senedir bugüne çalışıyormuşum, pintiliği sevmiyorum, bir led iki kostüm o benlik değil, yıllardır kazandığım parayı şovlarıma ve kliplerime yatırıyorum ama umrumda değil. Kendime çok pintiğim arkadaşlarıma 100.000 liralık hediye alırım ama kendime harcamam lüksü sevmem" dedi.

"Herkes kendi hayatına baksın"

Sahne öncesi habercilerle bir araya gelen İrem Derici “Neden bu kadar sık sevgili değiştiriyorsunuz?” sorusuna "Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın. Az bile sevgili değiştiriyorum, herkes kendi hayatına baksın, 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem." cevabını verdi.