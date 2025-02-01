İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar aşka geldi! Yeni pozlarını paylaştı
Geçtiğimiz ekim ayında evlenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.
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'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının Ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile hayatını birleştirdi.
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Düğün sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan İrem Helvacıoğlu evlilik kararıyla ilgili "Geleneksel bir evlilik teklifi olmadı. Daha çok aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Karşılıklı istişare ettik ve sonunda evlenmeye karar verdik. Hadi itiraf edeyim, teklifi ilk ben ettim" demişti.
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Evlendikten sonra ilk kez bir mekan çıkışında görüntülenen ünlü çift, sergiledikleri tavırlarla herkesi şaşkına çevirmişti.
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Evliliklerinde 4. ayı geride bırakmaya hazırlanan çift, yeni pozlarıyla dikkat çekti.