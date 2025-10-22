İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeğiyle birlikte kaza geçirdiği iddia edildi

Başarılı performansıyla "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde parlayan, sonrasında "Karadut" dizisiyle izlediğimiz ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatında mutluluğu Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te evlenerek bulmuştu.

Hamileliğinin 7. ayında denizde yaşadığı ve "felç kaldım sandım" dediği kaza sonrası zorlu bir fizik tedavi süreci geçiren Helvacıoğlu, tüm bu zorlukların ardından 15 Ekim'de kızı Sora'yı kucağına almıştı.

Ancak 7 günlük kızıyla evde ilk günlerinin tadını çıkarırken, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu yeni bir kaza iddiasıyla gündem sarsıldı. İddiaya göre, Bağdat Caddesi Erenköy Kantarcı Rıza Sokak çıkışında, bir motorun araca çarpıp kontrolsüzce savrularak kaldırımda bebekleriyle yürüyen İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın üzerine uçtuğu belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sevindirici bilgi ise ünlü oyuncu ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde oldu.