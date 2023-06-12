Irina Shayk, Tom Brady ile yakınlaştığına dair iddialara yanıt verdi

37 yaşındaki modelin, birkaç magazin basınının manşetlerine çıkmasının nedeni meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi 45 yaşındaki Tom Brady'nin dikkatini çekmeye ve onunla yakınlaşmaya çalıştığı iddiaları. Page Six'e konuşan kaynaklar; Irina Shayk'in, düğünde Tom Brady'ye 'göz koyduğu' ve hafta sonu boyunca süren kutlamalarda onu neredeyse hiç gözünün önünden ayırmadığı iddia etti.

SHAYK CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Bu iddiaların ardından, 37 yaşındaki Irina Shayk'in bağlı olduğu menajerlik şirketinin sözcüsünden ünlü model adına açıklama gecikmedi.

Cheri Bowen "Bu hikâye tamamıyla yalan. Bu düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" diye konuştu.

BİR KIZI VAR

Öte yandan Irina Shayk, oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğini 2019'da sonlandırmıştı. İkilinin Lea adında bir kızı bulunuyor.

2022'DE BOŞANMIŞTI

Tom Brady ise 2009'da nikâh masasına oturduğu Gisele Bünchen ile 13 yıllık evliliğini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. İkilinin, Vivian ve Benjamin adında iki çocuğu bulunuyor.