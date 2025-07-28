Işın Karaca filtresiz -makyajsız notuyla 36 beden olduğunu açıkladı

üçlü sesiyle her dönem dikkat çeken ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul'u terk ederek İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Şehir hayatından uzak sessiz bir yaşamı tercih eden 52 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kilo verdiğini duyurdu.

"36 BEDENİN ŞEREFİNE PAZAR KAHVESİ"

Bedeninde küçülmeye gittiği için kendisini tebrik eden şarkıcı, paylaşımına; "Kendimi tebrik ettim 36 bedenin şerefine pazar kahvesi" notunu düştü.

4 AYDA 24 KİLO VERDİ

'4 ayda 24 kilo verdim' diyen Işın Karaca ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' diyerek zayıflama sırrını izleyenlerle paylaşmıştı.