İsmail Demirci ve Hande Soral'dan romantik Lizbon tatili
Türk televizyon ve sinema dünyasının örnek çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, yoğun set temposuna kısa bir mola vererek romantik bir tatile çıktı. Çiftin bu seferki rotası, tarihi dokusu, Fado müziği ve eşsiz atmosferiyle ünlü Portekiz'in başkenti Lizbon oldu. ...
'Enfes Bir Akşam' dizisi oyuncusu İsmail Demirci, Cansu Dere ve Portekizli oyuncu Diogo Morgado'nun başrollerini paylaştığı Portekiz Aşkı filminde hayat verdiği 'Yaman' karakteriyle dikkat çekerken, Lizbon'da hem iş hem de tatil amaçlı bir geziye çıktı.
"LİZBON GÜNLÜĞÜ"
Ünlü oyuncuya, 8 yıldır evli olduğu Hande Soral eşlik etti. Soral, Lizbon günlerinden kareleri sosyal medya hesabından; "Lizbon günlüğü" notuyla paylaştı.