İsmail Demirci ve Hande Soral'dan romantik Lizbon tatili

'Enfes Bir Akşam' dizisi oyuncusu İsmail Demirci, Cansu Dere ve Portekizli oyuncu Diogo Morgado'nun başrollerini paylaştığı Portekiz Aşkı filminde hayat verdiği 'Yaman' karakteriyle dikkat çekerken, Lizbon'da hem iş hem de tatil amaçlı bir geziye çıktı.

"LİZBON GÜNLÜĞÜ"

Ünlü oyuncuya, 8 yıldır evli olduğu Hande Soral eşlik etti. Soral, Lizbon günlerinden kareleri sosyal medya hesabından; "Lizbon günlüğü" notuyla paylaştı.