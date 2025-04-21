Moda tutkunlarının ilgiyle takip ettiği İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü yeni sezonuna başladı. Jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzerin oturduğu yarışmada sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. İşte Benim Stilim'de iddialı yarışmacılar var. O yarışmacılar dan birisi de Begüm Ece Coşkun.

İşte Benim Stilim Begüm kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Begüm Ece Coşkun, 2025 yılında TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biri. Mankenlik yapan Begüm, 1998 yılı Haziran ayında doğmuş ve 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Abhaz kökenli olduğunu belirtmiştir.

Moda dünyasına olan ilgisi ve özgün stiliyle tanınan Coşkun, İşte Benim Stilim yarışmasında yüksek puanlar alarak adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Begüm'ün 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.