Leonardo DiCaprio'dan 28 yıl sonra 'Titanic' itirafı

51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio, Variety Dergisi'nde 'Actors on Actors' serisi için oyuncu Jennifer Lawrence ile bir araya geldi.

Sohbet sırasında, en beğenilen rollerinden birindeki performansını hiç tekrar izlemediğini açıkladı.

"TİTANİC'İ TEKRAR İZLEMEDİM"

Lawrence'ın, “Titanic’i tekrar izledin mi?” sorusuna Leonardo DiCaprio; “Hayır, izlemedim” diye yanıt verdi.

Lawerence, filmin başrol oyuncusu DiCaprio'ya; “İzlemelisin. Eminim şimdi izleyebilirsin, çok güzel” dedi.

"FİLMLERİMİ PEK İZLEMEM"

Leonardo DiCaprio, bunun üzerine Jennifer Lawrence'ye; "Filmlerimi pek izlemem, sen izler misin?" sorusunu yöneltti.

"Hayır, Titanic gibi bir şey hiç çekmedim, çekseydim izlerdim" şeklinde cevap veren Jennifer Lawrence; "Bir keresinde çok sarhoşken American Hustle'ı açtım. Kendi kendime, 'Acaba oyunculukta iyi miyim?' diye düşündüm. Filmi açtım ve cevabı hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

14 DALDA OSCAR ADAYLIĞI ALDI

James Cameron'un 1997 yapımı filmi, tam 14 dalda Oscar adaylığı aldı ve 'En İyi Film' dâhil 11 ödül kazandı.