İşte Benim Stilim Nadia kimdir, kaç yaşında? Nereli ve iş yapıyor?

Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, bu sezon hem şıklık hem de yarışmacıların çatışmalarıyla gündemden düşmüyor. Farklı giyim tarzı, özgüvenli tavırlarıyla yarışmada dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Nadia.

İşte Benim Stilim Nadia kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Yarışma başladığından beri farklılığıyla dikkat çeken Nadia'nın yaşı hakkında net bilgi bulunmasa da, görünümü ve enerjisiyle 20’li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Hem jüri karşısında sergilediği güçlü duruşu hem de kombinlerindeki cesur yaklaşımıyla öne çıkan İran kökenli olan Nadia Afshar yaklaşık 3,5 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Yarışmaya yurt dışından katılan ender isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul'da yaşayan Nadia, kısa sürede modaya olan ilgisiyle yarışmada fark yaratmayı başardı.

Nadia, yarışmanın ardından kendi stil markasını kurmak, dijital platformlarda moda içerikleri üretmek ve profesyonel stil danışmanlığı yapmak gibi hedeflere sahip olduğunu belirtiyor.

Instagram'da "@nadiaaafshar" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Nadia'nın 21 binden fazla takipçisi bulunuyor.