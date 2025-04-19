İşte Benim Stilim Pınar kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Yarışmanın en merak edilen isimlerinden biri de Pınar Deniz oldu. Yarışmadaki tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Su, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İşte Benim Stilim Pınar kimdir, kaç yaşında?

19 Aralık doğumlu olan Pınar Deniz, 22 yaşında ve Yay burcu. 1.77 boyunda ve 57 kilo olan Deniz, fiziği ve tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri oluyor. TV ve sinema ödülleri bulunan Deniz, 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

YouTube kanalında aktif olarak vlog içerikleri üreten ve Instagram hesabında da sık sık paylaşım yapan Pınar, ünlü oyuncu Merve Boluğur’a olan benzerliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Pınar Denizin, Instagram hesabında 200 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.