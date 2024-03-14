İşte Tolga Karel'in çocuklarına bırakacağı miras: Arkamdan dua ederler
2016'da ABD'li Sarah Scott ile nikâh maasına oturan oyuncu Tolga Karel, Amerika'ya yerleşmişti. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Karel, çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2015 yılında manken Günay Musayeva ile evliliğini sonlandırmış ve 2016 yılında ABD'li Sarah Scott ile evlenmişti. İlk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu olan Tolga Karel, ikinci evliliğinde 3 kez daha baba olma sevincini yaşamıştı.
Amerika'da ilk olarak aylık sekiz bin dolar karşılığında TIR şoförlüğü yapmaya başlayan, daha sonra lojistik ve nakliyat şirketi kuran ünlü isim, ailesiyle birlikte Florida'da yaşıyor.
İkinci evliliğinden Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu bulunan 45 yaşındaki eski oyuncu, son olarak Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.
"HER BİRİNE BİR BİTCOİN BIRAKACAĞIM"
Tolga Karel, "Çocuklarımın her birine bir bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar, arkamdan dualarını eksik etmezler. 2030'da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar" mesajını yazdı.