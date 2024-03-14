İşte Tolga Karel'in çocuklarına bırakacağı miras: Arkamdan dua ederler

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2015 yılında manken Günay Musayeva ile evliliğini sonlandırmış ve 2016 yılında ABD'li Sarah Scott ile evlenmişti. İlk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu olan Tolga Karel, ikinci evliliğinde 3 kez daha baba olma sevincini yaşamıştı.