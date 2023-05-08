Jennifer Lopez davetlerde bu yüzden geride kalıyormuş!

Jennifer Lopez, katıldığı Live with Mark and Kelly adlı talk show programında Ben Affleck ile ilişkisi hakkında konuştu.

Şarkıcılıktaki kadar oyunculukta da başarısını kanıtlayan 53 yaşındaki Lopez, neden etkinliklerde genelde Affleck'in bir adım gerisinde yürüdüğünü açıkladı.

"BEN AFFLECK 1,90 BEN KISAYIM"

Lopez, eşinin arkasında kalma nedenini, Affleck'in kendisinden çok uzun olmasına ve el ele tutuşmak istemelerine bağladı. "Ben 1,90, 1,93 metre boylarında ve ben kısayım. Daha küçüğüm. 1,67 metre kadarım" diyen Lopez, el ele tutuşmayı sevdiklerini, bu nedenle böyle bir yol bulduklarını anlattı.

Lopez, "O daha uzun ve kolları yukarıda kalıyor. Ben bir adım geride kalarak dengeliyorum. Bu şekilde memnunum" dedi.

J. LOPEZ: PROVALARA FALAN GELMİYOR

Affleck'ten zaman zaman stili konusunda tavsiye aldığını da anlatan Lopez, “Provalara filan gelmiyor. Ama giyiniyorsam ve bir kırmızı halıya ya da onun prömiyeri gibi büyük bir etkinliğe gidiyorsak, 'Bu mu, bu mu?' diye soruyorum. Bazen benim düşündüğüm gibi seçmiyor. Ki bence komik" dedi.