Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten üç gün üç gece sürecek düğün! Hazırlıklar başladı

17 Temmuz'da mutlu sona kavuşan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, Las Vegas'ta evlendikten bir ay sonra hayallerindeki düğün kutlamasını yapacağı ortaya çıktı. Çift, bu hafta sonu nikahlarını kutlayacak ve büyük bir düğün yapacak.

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN

İkilinin üç gün sürecek 'aile ve arkadaşlar arasındaki samimi kutlamaları' Cuma günü bir prova yemeği ile başlayacak. Asıl tören ise Cumartesi günü yapılacak ve çift, hafta sonlarını Pazar günü yapacakları barbekü ve piknikle kapatacak.

Page Six'in haberine göre de Affleck'in Georgia'daki malikanesinde yapılacak olan tören, kelimenin tam anlamıyla bir ünlüler geçidi olacak. Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck ve Drea de Matte düğüne katılacak olan ünlü konuklar arasında.

ÜNLÜ ORGANİZATÖRE EMANET

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gösterişli düğün partisinin organizasyonunu ise bu konuda ünlü olan bir isim Colin Cowie üstleniyor. Cowie'nin hizmetlerinin fiyatı 25 bin ile 25 milyon dolar arasında değişiyor ve geçmişte Oprah Winfrey, Michael Jordan ve hatta yine Jennifer Lopez gibi isimler için etkinlikler düzenledi.

RALPH LAUREN TASARIMI GELİNLİK

Bu arada Jennifer Lopez'in düğün günü Ralph Lauren tasarımı bir gelinlik giyeceği belirtiliyor. Gösteri dünyasında JLo olarak anılan yıldızın gelinliği İtalya'da hazırlandı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz ay İtalya'da bir tatile çıkmıştı. Gelinliğin de bu sırada sipariş edildiği belirtiliyor.