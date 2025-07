Jennifer Lopez ve Seda Bakan aynı karede: Pozlarına beğeni yağdı

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelerek Belek Turizm Merkezi'ndeki lüks bir otelde sahne aldı. Altı yıl aradan sonra yeniden Türk hayranlarıyla buluşan Lopez, 50 kişilik dans ekibiyle birlikte sergilediği özel sahne şovları ve hit şarkılarıyla büyüleyici bir performans sergiledi.

Konsere katılanlar arasında adeta bir yıldızlar geçidi yaşandı. Gecede dikkat çeken isimlerden biri de güzel oyuncu Seda Bakan oldu. Bakan, eşi Ali Erel ile birlikte konserin ardından soluğu Jennifer Lopez'in yanında aldı.

Bakan ve Erel'in, konser sonrası Jennifer Lopez ile çekildikleri samimi fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırarak adeta beğeni yağmuruna tutuldu.