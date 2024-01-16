Julia Roberts gençlik ve güzellik sırrını açıkladı: İyi genler, mutlu bir yaşam sürmek ve kocam Danny Moder

2000'de 'The Mexican' filminin setinde tanışan Julia Roberts ile Danny Moder, 2002'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, Hazel ile Finn adında ikizleri ve Henry Daniel isimli bir oğulları bulunuyor. "Pretty Woman" filminde rol almasının ardından yıldızı parlayan Hollywood yıldızı Julia Roberts, 56 yaşında olmasına rağmen hala genç ve güzel görünüyor.

"YÜZÜMÜZDE HİÇ KIRIŞIKLIK YOKTU"

Bir dergi için objektif karşısına geçen ödüllü oyuncu Julia Roberts, özel hayatıyla ilgili konuştu ve yıllara meydan okuyan görüntüsü hakkında açıklama yaptı.

"Değişmediğimi söylemiyorum" diyen Roberts, "Çünkü Tom Hanks ile bir filmde çekilmiş bir fotoğrafımızı gördüm ve yüzümüzde hiç kırışık yoktu. Sanki ütülenmiş gibiydik" ifadelerini kullandı.

Görüntü yönetmeni Danny Moder ile evli olan Julia Roberts, genç görüntüsünü neye borçlu olduğu sorusuna "İyi genler, mutlu bir yaşam sürmek ve kocam Danny Moder" diye yanıt verdi.

"KOCAMIN BENİ SEVDİĞİNE İNANIYORUM"

Julia Roberts, sözlerine; "Kocamın beni sevdiğine ve çok mutlu edecek şekilde benimle ilgilendiğine inanıyorum. Ve mutlu birini gördüğünüzde, onun kaç yaşında olduğu önemli değildir" diye devam etti.