Justin Bieber ve Hailey Bieber'dan mutluluk pozu
Hakkında ruh sağlığı sorunları yaşadığı ve eşi Hailey Bieber ile arasının bozuk olduğuna dair söylentiler çıkan Justin Bieber, iddiaları yalanlarcasına mutluluk pozu verdi.
Justin Bieber, son dönemde sosyal medyada yaptığı bazı tutarsız paylaşımlarla hayranlarını endişelendirmişti. Hatta Bieber'in eşi Hailey Bieber ile boşanacakları da iddia edilmişti.
Justin ve Hailey Bieber çifti, mutluluklarını Instagram'dan fotoğraflar paylaşarak sergiledi.
EŞİYLE MUTLULUK POZU
Ünlü pop yıldızı Bieber, İsviçre tatilinden bir dizi fotoğraflar paylaştığı gönderisinde model eşi Hailey'i öptüğü anın görüntüsüne de yer verdi.