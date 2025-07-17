Justin Bieber ve Hailey Bieber'dan mutluluk pozu

Justin Bieber, son dönemde sosyal medyada yaptığı bazı tutarsız paylaşımlarla hayranlarını endişelendirmişti. Hatta Bieber'in eşi Hailey Bieber ile boşanacakları da iddia edilmişti.

Justin ve Hailey Bieber çifti, mutluluklarını Instagram'dan fotoğraflar paylaşarak sergiledi.

EŞİYLE MUTLULUK POZU

Ünlü pop yıldızı Bieber, İsviçre tatilinden bir dizi fotoğraflar paylaştığı gönderisinde model eşi Hailey'i öptüğü anın görüntüsüne de yer verdi.