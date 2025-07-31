Justin Timberlake, Lyme hastası olduğunu açıkladı: "Zihinsel ve fiziksel olarak yıpratıcı"

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake, 44 yaşında kendisine Lyme hastalığı teşhisi konulduğunu Instagram hesabından duyurdu. Sanatçı, bu açıklamayla birlikte sahne arkasında yaşadığı sağlık mücadelesini gözler önüne serdi.

Timberlake paylaşımında, "Eğer bu hastalığı geçirdiyseniz ya da geçiren birini tanıyorsanız bilirsiniz. Bununla yaşamak hem zihinsel hem de fiziksel bakımdan son derece yıpratıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı. Teşhisin kendisi için de şok edici olduğunu belirten pop yıldızı, bu kararı "perde arkasında nelerle mücadele ettiğimi biraz olsun göstermek için" aldığını vurguladı.

NBC News'ün haberine göre, temmuz başında Romanya'daki bir festivalde "Can't Stop the Feeling" şarkısında seyircilere "Haydi, söyleyin" diye seslendiği anların TikTok'ta paylaşılan videoları, sanatçının performansının yetersiz olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Timberlake, Instagram paylaşımında dünya turnesini, "şimdiye kadar en eğlenceli, en duygusal, en tatmin edici, en fiziksel olarak zorlayıcı ve zaman zaman en yıpratıcı deneyimi" olarak tanımladı. Bu açıklama, şarkıcının sahnede sergilediği enerjinin ardında yatan sağlık sorunlarına dikkat çekti.

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Lyme hastalığı, kenelerden insanlara bulaşan ve erken teşhis edilip tedavi edilmezse çeşitli kronik sorunlara yol açabilen bakteriyel bir enfeksiyon.