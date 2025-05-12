Fizik tedavi süreci devam eden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan uzun zaman sonra ilk fotoğraf geldi. Eski milletvekili Levent Gök, Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçı, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tekrar tedavi altına alınmıştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan fakat fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf paylaşıldı. CHP eski milletvekili Levent Gök, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Kendisinin bu ziyaretinden hatıra fotoğrafı paylaştı sosyal medya hesabında.