Kar küreme aracının altınca kalmıştı! Jeremy Renner son durumunu paylaştı

Marvel Sinematik Evreni'nde 'Avengers' (Yenilmezler) serisinde 'Hawkeye'i canlandıran Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Kar kürerken kaza geçiren ve ölümden dönen Jeremy Renner, iyileşmesinin 10'uncu ayı için duygusal bir yazı kaleme aldı

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM"

Hareket kabiliyetinin iyiye gittiğini gözler önüne seren bir video yayımlayan Renner, "Bugün iyileşme sürecimin 10'uncu ayına girdim. Bu aktiviteden herhangi birinde, özellikle dik yokuşta ilk girişimim oldu. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte tüm desteğiniz için minnettarlıktan gözyaşlarına boğuldum. Birçok nedenden dolayı zorlamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"ACIYLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞIMI BİLİYORUM"

Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jeremy Renner, korkunç kazadan 10 ay sonra CNN’e açıklamalarda bulunmuştuu.ABD'li aktör, iyileşme süreci ile hayatının nasıl değiştiği hakkında konuşmuştu.

"Yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu biliyorum. Sabır, kuvvet... Şimdi bunların hepsini arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde, her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsem, çok şanslıyım."