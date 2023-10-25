Ölümden dönen Jeremy Renner: Yaşadığım için şükrediyorum

Ünlü aktör Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Instagram hesabından tedavi süreci hakkında paylaşım yapan aktör, kaza esnasında 30’dan fazla kemiğini kırdığını açıklamıştı.

"Yaşadığım için şükrediyorum"

Jeremy Renner, kazadan 10 ay sonra CNN’e açıklamalarda bulundu. Aktör, iyileşme süreci ile hayatının nasıl değiştiği hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" dedi.

Hareket kabiliyetini yeniden kazanan ünlü oyuncu, "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuştu.

Künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren aktörün yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.