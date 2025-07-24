Kardeşleri açıkladı: Ozzy Osbourne, Beatles'ın 'A Day In The Life' şarkısıyla defnedilecek

Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne'un cenaze töreniyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Osbourne'un, kendi isteği üzerine The Beatles'ın unutulmaz şarkısı 'A Day In The Life' ile defnedileceği öğrenildi.

Kardeşleri açıkladı: Ozzy Osbourne, Beatles'ın 'A Day In The Life' şarkısıyla defnedilecek
Elele Online

Elele Online

Heavy metal müziğin efsanevi ismi, Black Sabbath'ın yıldızı Ozzy Osbourne, önceki gün 76 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik dünyasını yasa boğan bu acı haberin ardından, kardeşleri Jean, Paul, Tony, Iris ve Gillian Osbourne bir açıklama yaptı. Kardeşler, tarihi henüz kesinleşmese de Osbourne için memleketleri Birmingham'da küçük çaplı bir cenaze töreni düzenlemeyi düşündüklerini belirtti.

"A DAY IN THE LIFE" ŞARKISIYLA DEFNEDİLECEK

Ozzy Osbourne, verdiği röportajlarda zaman zaman cenaze töreninin nasıl olmasını arzuladığını dile getirmişti. Kasvetli bir cenaze töreni istemediğini söyleyen Ozzy Osbourne, The Beatles'ın 'A Day In The Life' (Hayatta Bir Gün) adlı şarkısıyla defnedilmek istediğini belirtmişti.Kardeşleri açıkladı: Ozzy Osbourne, Beatles'ın 'A Day In The Life' şarkısıyla defnedilecek - Resim : 1

KENDİ ŞARKILARININ ÇALINMASINI İSTEMİYORDU

Cenaze töreninde kendi şarkılarının çalınmasını istemediğinin altını çizen Osbourne'un cenaze töreni sırasında çalınmasını istediği şarkılar arasında; Susan Boyle'un 'I Dreamed a Dream' ve 'We Are the Diddymen'ın da bulunuyor. Kardeşleri; yaptıkları açıklamada, Ozzy Osbourne'nun isteğini yerine getireceklerini söyledi.Kardeşleri açıkladı: Ozzy Osbourne, Beatles'ın 'A Day In The Life' şarkısıyla defnedilecek - Resim : 2

'A DAY IN THE LIFE' ŞARKISININ İLK DÖRTLÜKTEKİ ÇEVİRİSİ

"...

Bugün haberleri okudum, ah çocuğum

Başarılı bir adamla ilgili

Haber ne kadar üzücü olsaydı da

Gülmek zorundaydım

Fotoğrafı gördüm

...."

 