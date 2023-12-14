Kayahan'ın kızı Beste Açar paylaştı! 'Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11'

2015 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, aktif şekilde kullandığı Instagram hesabından oğulları Oben ve Rüzgar ile fotoğrafını yayınladı.

"İYİ'KİLERİM BENİM"

İlk çocuğunu 24 yaşında kucağına alan Beste Açar, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"11-25 Veeeeeee beeeeeeeen 49. Şükürler olsun. İyi kileriiiiiiim benim"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Beste Acar Bölek (@besteacarofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Kayahan'ın hayatını film yapmak için harekete geçen Açar'ın, "Filmde babamın yaşadığı zorlukları gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ayakkabıları delindiğinde altına muşambadan yama yapardık, pantolonu yırtıldıkça annem dikerdi, çok zorluk çektik" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.