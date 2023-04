Kayahan'ın kızı Beste Açar: Uzaylılar tarafından kaçırıldım!

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2. Sayfa programına konuk oldu ve 12-13 yaşlarındayken uzaylılarla tanıştığını söyleyerek yeniden gündeme geldi.

BESTE AÇAR: UZAYLILAR TARAFINDAN GÖTÜRÜLÜP GERİ GETİRİLDİM

Seneler öncesinde uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deney yapıldığını söyleyen Açar "Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Eğitimlerde yer aldığım hocalar uzaylılarla iletişime geçerek bize aktarıyor. 12-13 yaşlarında uzaylılar tarafından götürülüp geri getirildim. Yattığım esnada camdan bir ışık gördüm ve ona doğru giderek uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerimde deneyler yapıldı. Sonrasında da eve geri getirildim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK UZUN BOYLU VE GRİYDİLER"

Açar "Bu durumu babamla paylaşmıştım. Babam bunlara çok açık ve ileri görüşlü bir insandı. Daha sonra birkaç kez daha aynısını yaşadım. Dünyada bunu yaşayan çok insan var. Orada o varlıkları gördüm. Çok uzun boylu ve griydiler. Ten ve deriden daha farklılardı. Orada hissettiğiniz koşulsuz bir sevgi bağı. Çok korkunç değil. Seçildiğiniz için de teşekkür ediyorsunuz. Katıldığım eğitimlerden ve eğitmenlerden öğrendiklerimden sonra yaşadığım şeyin rüya olmadığını anladım" diyerek sözlerine devam etti.

"GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRENLER OLUYOR"

Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, enerji ile her şeyin mümkün olduğunu "İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun ki iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, gözaltı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün. Kaynak sizsiniz" sözleriyle ifade etti.

KÖŞKÜ SATIŞA ÇIKARIYOR

Öte yandan, Açar babası Kayahan'ın Balıkesir Gömeç’teki 5 ayrı villadan oluşan Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardığını söyledi.

Açar, “Babam sağlığında da orayı satmak istiyordu. Çünkü işleri ve sağlık durumu nedeniyle çok fazla gidip kalamıyordu. 8 yıl oldu biz de artık iknayız ve ‘Satalım’ dedik. Onun da isteği buydu. Geçen ay satışa çıkıldı. Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir yerinin anı olarak kalmasını istiyorum. Belki o bölüm müze olarak ziyarete açılabilir. Alacak kişiye de söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU KIZ AKLINI KAÇIRMIŞ DİYENLER OLABİLİR"

Açar daha önceki açıklamalarında, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum" demişti.