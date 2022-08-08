Kaz Dağları'nda tatil yapan Hande Erçel, piknik keyfini takipçileriyle paylaştı

Geçtiğimiz ay Çeşme’de deniz kum güneşin tadını çıkaran ande Erçel, bu kez rotasını Kaz Dağları’na çevirdi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

KAZ DAĞLARI'NDA PİKNİK KEYFİ

Erçel son olarak, zeytin ağacı altında piknik pozlarını yayınladı. Yeşil büstiyerini beyaz bir pantolonla kombinleyen Erçel’e, kısa sürede; “Çok güzelsin çok”, “Hem güzel hem fotojenik”, “Bayıldım” gibi yorumlar ve binlerce beğeni geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi

ERÇEL, SEZONU ÇEŞME'DE AÇMIŞTI

28 yaşındaki oyuncu tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Taş detaylı 10 bin TL'lik siyah bikinisiyle çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, gönderisine; ''Nerede kalmıştık?" notunu düşmüştü. Fit haliyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hande Erçel'in paylaşımları 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni almıştı.