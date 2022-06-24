Hande Erçel'in plaj keyfi! Yeğeni Mavi ile objektiflere yansıdı

YEĞENİYLE OYUN OYNADI

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve yakın arkadaşı Şükran Ovalı ile sahilde objektiflere yansıdı. Siyah bikini ve şapkası ile deniz kenarında yeğeni ile oynayan Erçel keyifli halleri ile dikkat çekti.