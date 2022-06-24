Hande Erçel'in plaj keyfi! Yeğeni Mavi ile objektiflere yansıdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve Şükran Ovalı ile önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Siyah bikini ve şapkası ile deniz kenarında yeğeniyle oynayan Erçel’in keyifli halleri dikkat çekti.
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Hande Erçel tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Erçel, çıktığı tatilden siyah bikinisiyle çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Paylaşımlarına ''Nerede kalmıştık ? '' notunu düşen, fit haliyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hande Erçel'in paylaşımları 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.
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Çeşme’de tatil yapan güzel oyuncu aynı zamanda yeğeni Mavi ile de oldukça vakit geçirdi.
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YEĞENİYLE OYUN OYNADI
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve yakın arkadaşı Şükran Ovalı ile sahilde objektiflere yansıdı. Siyah bikini ve şapkası ile deniz kenarında yeğeni ile oynayan Erçel keyifli halleri ile dikkat çekti.