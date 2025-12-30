Talya Didem Belen’e evlenme teklif eden Somer Sivrioğlu, aşkını anlattı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uzun süredir birlikte olduğu Talya Didem Belen ile evlilik kararı almıştı.

Ekim ayından bu yana süren ilişkileri, Palandöken’de yapılan sürpriz bir evlenme teklifiyle resmiyet kazanmıştı.

Sivrioğlu, bu özel anın perde arkasını ve evlilik kararını ilk kez paylaştı...

ZİRVEDE SÜRPRİZ TEKLİF

Sivrioğlu, teklifini yalnızca özel organizasyonlar için açık olan bir restoranda gerçekleştirdi. Hürriyet'ten Cansu Topçu’nun haberine göre, ünlü şef her detayı önceden planladığını, kayakla zirveye çıktıklarını ve dönüşü bile hesapladığını söyledi. Teklif sonrası yaşanan kısa panik anı ise çift için unutulmaz bir hatıra olarak kaldı.

"İLK KARŞILAŞTIĞIMIZ ANDA DOĞRU KİŞİ OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Talya Didem Belen ile ilgili duygularını samimi bir şekilde paylaşan Sivrioğlu, “İlk karşılaştığımız anda doğru kişi olduğunu hissettim. Bu yalnızca fiziksel bir çekim değil, karakter ve olgunlukla ilgiliydi” dedi. Evlilik kararının ani olmadığını belirten şef, ilişkilerinin uzun süredir sağlam bir zeminde ilerlediğini ve aralarındaki yaş farkının abartıldığı kadar büyük olmadığını da ekledi.

DÜĞÜN NE ZAMAN?

Düğün planlarıyla ilgili ipuçları veren Sivrioğlu, yaz aylarında nikahın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Planlamanın çocuklarının programı ve Türkiye–Avustralya arasındaki yoğun tempolarına göre şekilleneceğini belirtti.





