Kerem Alışık'tan annesi Çolpan İlhan'a duygusal anma mesajı: "Annen yok, kimsen yok"

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümünde oğlu Kerem Alışık tarafından Instagram'da duygusal bir paylaşımla anıldı. 2014 yılında hayatını kaybeden İlhan'ı anan Alışık'ın sözleri, sevenlerini derinden etkiledi.

Alışık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugünden tam 11 yıl önceydi. Geç vakitti. Temmuzun kan kırmızı, karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. Anne diye bağırdım uykumda. İki elim iki taş parçasıydı. Sığamadım çığlığıma, sığamadım koynuma. Aslında rüyalara kızmayan bir insandım, başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 11 yıl önceydi. Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı... Çolpan yıldızı kayboluverdi. Nurlu ellerinden öpülecek bir gökyüzü bırakarak. Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok."

Sanat camiasının en köklü ailelerinden birine mensup olan Kerem Alışık'ın bu içten mesajı, hayranlarından ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.