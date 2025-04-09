Kerem Bürsin saç ektirdi: İşte ünlü oyuncunun son hali...

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Elle Arabia dergisine verdiği röportajda saç ektirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kerem Bürsin saç ektirdi: İşte ünlü oyuncunun son hali... - Resim : 1

Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi ve Sen Çal Kapımı dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin, takipçilerini şaşırtacak bir imaj değişikliğine gitti.

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Kerem Bürsin saç ektirdi: İşte ünlü oyuncunun son hali... - Resim : 2

Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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Kerem Bürsin saç ektirdi: İşte ünlü oyuncunun son hali... - Resim : 3

Bir hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı görülmüştü. Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptırdığı bir dergiye kapak olmasıyla ortaya çıktı.

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Kerem Bürsin saç ektirdi: İşte ünlü oyuncunun son hali... - Resim : 4

Elle Arabia dergisine röportaj veren Bürsin'in saç ektirdiği öğrenildi. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.