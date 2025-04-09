Kerem Bürsin saç ektirdi: İşte ünlü oyuncunun son hali...
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Elle Arabia dergisine verdiği röportajda saç ektirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.
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Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi ve Sen Çal Kapımı dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin, takipçilerini şaşırtacak bir imaj değişikliğine gitti.
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Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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Bir hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı görülmüştü. Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptırdığı bir dergiye kapak olmasıyla ortaya çıktı.
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Elle Arabia dergisine röportaj veren Bürsin'in saç ektirdiği öğrenildi. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.