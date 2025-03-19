Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin bir süre önce gönlünü iş insanı Melisa Sabancı'ya kaptırmış ve çift ilişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşamaya başlamıştı. Çiftten kötü haber geldi.
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Bir süredir Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı ve Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşıyan Kerem Bürsin, ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyordu.
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Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." demişti.
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Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isim, bir süredir beraber olduğu Melisa Sabancı ile yollarını ayırdı.
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Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftten Sabancı'nın Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldığı iddia edildi.