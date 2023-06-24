Serenay Sarıkaya’lı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin kadrosuna Meriç Aral da katıldı
Serenay Sarıkaya'nın avukat Leyla rolüne hayat vereceği "Kimler Geldi, Kimler Geçti" dizisindeki rol arkadaşları belli oldu. Diziye Medcezir dizisinde beraber oynadığı Meriç Aral da dahil oldu.
Serenay Sarıkaya‘nın “Şahmaran“ın ardından Netflix‘e çekeceği yeni dizi projesi “Kimler Geldi, Kimler Geçti“nin hazırlıkları sürüyor. Bertan Başaran‘ın yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi unutulmaz projelerin yazarı Ece Yörenç kaleme alıyor.
Meriç Aral da kadroda
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin okuma provası bugün yapıldı. Ece Yörenç’in yazdığı Bertan Başaran’ın yöneteceği dizinin kadrosuna Meriç Aral da katıldı.
Bayram sonrası sete çıkacak olan 8 bölümlük dizide Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar ve Boran Kuzum da başlıca rolleri canlandıracak.
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