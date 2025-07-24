'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak' demişti! Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

Yeşilçam'ın bir döneme damga vuran ve uzun süredir hakkında haber alınamayan usta oyuncusu Harika Avcı, yaptığı açıklamalarla sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu. Geçtiğimiz aylarda maddi zorluklar yaşadığı ve evinden dışarı çıkmadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Avcı, bu kez hastaneye kaldırılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sanatçı Onur Akay, Harika Avcı ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaşmış ve Avcı'nın yürek burkan sözlerini aktarmıştı: "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önceden karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim." Bu sözler, Avcı'nın sağlık durumu ve yaşadığı sıkıntılar hakkında kamuoyunda büyük bir endişe yaratmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı haberi de yine sanatçı Onur Akay tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Akay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aslında bu olay, 'sessiz çığlık' gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (Stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah."