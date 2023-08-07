Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatile çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve dostları Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı ile Akyaka'da tatil yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Akyaka'da devam ettikleri tatillerinden bir kare paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatile çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ailesinin yeni tatil durağı Akyaka oldu Kıvanç Tatlıtuğ ailesine yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile oğulları Can da eşlik ediyor.

Eşine poz verdi 

Tatlıtuğ, Azmak Nehri'nde serinledi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e poz verdi. Sosyal medyada paylaşımını gören takipçilerin yorumları da gecikmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatile çıktı - Resim : 1

"Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar"

Başak Dizer, "Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar" dedi. 

Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatile çıktı - Resim : 2

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