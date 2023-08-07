Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatile çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ailesinin yeni tatil durağı Akyaka oldu Kıvanç Tatlıtuğ ailesine yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile oğulları Can da eşlik ediyor.

Eşine poz verdi

Tatlıtuğ, Azmak Nehri'nde serinledi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e poz verdi. Sosyal medyada paylaşımını gören takipçilerin yorumları da gecikmedi.

"Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar"

Başak Dizer, "Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar" dedi.