Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatile çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve dostları Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı ile Akyaka'da tatil yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Akyaka'da devam ettikleri tatillerinden bir kare paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ailesinin yeni tatil durağı Akyaka oldu Kıvanç Tatlıtuğ ailesine yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile oğulları Can da eşlik ediyor.
Eşine poz verdi
Tatlıtuğ, Azmak Nehri'nde serinledi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e poz verdi. Sosyal medyada paylaşımını gören takipçilerin yorumları da gecikmedi.
"Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar"
Başak Dizer, "Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar" dedi.