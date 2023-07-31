Kıvanç Tatlıtuğ spor yaparken fotoğrafını paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Aşk-ı Memnu dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında modacı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl büyük bir sevinç yaşayan çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu tattı. Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın heyecanını yaşıyor. Aile dizisiyle de ekranlara dönen Tatlıtuğ, hem profesyonel kariyerine odaklanıyor hem de ailesine zaman ayırmaya çalışıyor.

Spor yaparken pozunu paylaştı

Başarılı oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından spor yaptığı anlardan bir paylaşım yapan Tatlıtuğ'un fit görüntüsü ve kasları dikkat çekti.