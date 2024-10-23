Kıvanç Tatlıtuğ köpeği ile pozlarını paylaştı: Efsane genç

Oyuncu paylaşımına "Efsane genç" notunu düştü. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da fotoğrafların altına "Elveda benim güzel oğlum Gencom. Seni çok çok sevdik senden çok şey öğrendik, çok şey paylaştık… Kalbimizin bir köşesi boş artık. Melek olarak geldin melek olarak gittin.1 ay oldu ama dün gibi hala varlığın, seni hiç unutmayacağım" yorumunu yaptı.