Kıvanç Tatlıtuğ köpeği ile pozlarını paylaştı: Efsane genç
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ köpeği ile verdiği pozu paylaştı. Tatlıtuğ, köpeği ile fotoğraflarına "Efsane genç" notunu düştü.
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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez eşiyle köpeğiyle fotoğrafını yayınladı.
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Oyuncu paylaşımına "Efsane genç" notunu düştü. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da fotoğrafların altına "Elveda benim güzel oğlum Gencom. Seni çok çok sevdik senden çok şey öğrendik, çok şey paylaştık… Kalbimizin bir köşesi boş artık. Melek olarak geldin melek olarak gittin.1 ay oldu ama dün gibi hala varlığın, seni hiç unutmayacağım" yorumunu yaptı.
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