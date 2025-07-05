Kıvanç Tatlıtuğ “Olasılıksız” dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Türk televizyonlarının ve sinemasının aranan yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Show TV'de yayınlanan "Aile" dizisinin ardından verdiği röportajlarda televizyon dizisi projelerine sıcak bakmadığını belirtmişti. Ancak başarılı oyuncu, bu tutumunu yeni ve iddialı bir proje için değiştirdi.

Usta oyuncu, bu yaz Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler" film serisinin dizisinde "Sarı Saruhan" rolüne tekrardan hayat vereceği bilgisinin ardından, bomba bir anlaşmaya imza attı.

"Olasılıksız" dizisinin başrolü oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen "Olasılıksız" dizisinin başrolü oldu. Proje, Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu ödüllü yazar Necati Şahin'in kaleme alacağı "Olasılıksız" dizisi, bilimkurgu, polisiye ve macera türlerini harmanlayacak. Dizi, aynı adlı kitaptan uyarlanarak, üniversitede eğitim görevlisi olarak çalışan olasılık uzmanı David Caine'in hikayesini anlatacak. David Caine'in bir gün derste geçirdiği epilepsi krizi sonrasında gelişmiş olasılıkları hesaplama yeteneğine sahip olması ve bu yeteneğini kumar oynayarak kullanma hikayesi, izleyicileri soluksuz bir maceraya sürükleyecek.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dijital platformdaki bu iddialı dönüşü, hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar merakla bekleniyor.